Ünlü Deprem Uzmanı Beyin Kanaması Geçirdi

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, şu anda Sarayova’da gözlem altında olduğunu duyurdu. Ercan, paylaşımında “Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim.” ifadesini kullandı.

ÖVGÜN AHMET ERCAN’IN HAYATI VE EĞİTİMİ

Övgün Ahmet Ercan, 1947 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğdu. Selanik kökenlidir ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın büyük torunudur. Eğitimine 1960-1963 yılları arasında Nazilli Ortaokulu’nda başladıktan sonra, 1966 yılında Nazilli Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek öğrenim hayatını 1970’te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde tamamladı. 1970 yılında ABD’ye gittikten sonra, Kaliforniya’daki Stanford Üniversitesi’nden yüksek lisans (1973) ve Colorado Madencilik Okulu’ndan doktora (1975) derecesi aldı.

AKADEMİK KARİYERİ VE KATKILARI

1975 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği kadrosunda görev aldı. 1980 yılına kadar Massachusetts Institute of Technology’de doktora sonrası çalışmalarını sürdürdü. 2011’de Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Ercan, 17 kitabı, 420 bilimsel yayını ve Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımıyla tanınmaktadır. 1983 yılında “Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu”nu kurdu. Ayrıca, 2002-2004 yılları arasında Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği’nin Kurucu Genel Başkanlığı görevini yürüttü ve 2006-2007 yıllarında İran Devleti’nin petrol danışmanlığını yaptı.

POLİTİKAYA ADIM ATIYOR

Prof. Dr. Ercan, 2010’da Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığına atanmıştır. 2011-2012 yıllarında TMMOB başdanışmanlığı yaptı. 2002 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul Anadolu Yakası’ndan bağımsız olarak aday oldu ancak seçilemedi. Daha sonra 2004’te DSP’ye katılarak partinin Bakırköy Belediye Başkanı adayı oldu. 2007 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge adayı olarak gösterildi ve 2014 yerel seçimlerinde HEPAR İstanbul Belediye Başkanı adayı oldu.