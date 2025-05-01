Ünlü Dönerci, Ekonomik Zorluklar Nedeniyle Konkordato

Ekonomideki dalgalanma, artan maliyetler ve finansmana erişim sorunları, firmaları pek çok ekonomik zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Bu durumdan etkilenenlerden biri de Bursa’da uzun yıllardır faaliyet gösteren ve şehrin tanınmış yerlerinden biri haline gelen Yusuf Et Çelik Döner oldu. Firma, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

KONKORDATO BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Yusuf Et Çelik Döner’in konkordato başvurusu, mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, firma için üç ay süreyle geçici mühlet kararı aldı. Bu süreçte, firma iflası önlemek ve mali yapısını yeniden düzenlemek için çaba gösterecek.

Mahkeme, firma ile ilgili bazı kısıtlama kararları da alarak, şirketin ve ortaklarının sahip olduğu taşınır ile taşınmaz malların devrini yasakladı. Aynı zamanda, firmaya yönelik haciz ve icra işlemleri de geçici olarak durduruldu.