Ünlü İş İnsanı Asil Nadir Vefat Etti

İNGİLTERE’NİN ZENGİN İŞ İNSANI HAYATINI KAYBETTİ

1980’li yıllarda İngiltere’nin en zengin isimleri arasında yer alan, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören 83 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti. Gelişmeyi Kıbrıs Gazetesi yazarı Ahmet Tolgay duyurdu ve “Bir Kıbrıs Türk efsanesini, Asil Nadir’i yitirdik. Şu anda sözün bittiği yerdeyim. Toparlanma çabasındayım!…” şeklinde duygularını ifade etti. Solunum yollarındaki sorunlar nedeniyle sık sık hastaneye başvuran Nadir’in bir süre yoğun bakımda yattığı öğrenildi.

ASIL NADİR HAKKINDA BİLGİLER

Asil Nadir, 1941 yılında Lefke’de doğdu. Ailesi 1961 yılında Londra’ya taşındığında, o dönemde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Eğitimi yarıda bırakarak iş yaşamına atıldı ve Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı. Sunday Times gazetesi, onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi. 1988 yılında Günaydın gazetesini satın almasıyla beraber Türkiye’de de tanınmaya başladı. Ardından Güneş ve Tan gazetelerini, Nokta dergisini satın aldı. Türkiye’de pek çok yatırımı bulunan Nadir, 1993’te şirketlerinin batmasının ardından KKTC’ye kaçtı. 2010 yılında İngiltere’ye döndü ve 2013’te kalan 5 yıllık cezası için Türkiye’ye gönderildi.