Ünlü İsimlere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu Devam Ediyor

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve Kenan Doğulu gözaltına alındı. Ayrıca, gözaltına alınanlar arasında oyuncu İsmail Hacıoğlu da bulunuyor.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu soruşturmanın detaylarını paylaştı. Yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme, TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, bir şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

