Ünlü Menajer Metro Raylarında Ölü Bulundu

YUNANİSTAN’DA ŞOK EDİCİ BİR OLAY

Yunanistan’ın başkenti Atina’da yaşayan ve ülkenin futbol camiasında teknik direktörlük ve futbolcu menajerliğine dair tanınan Andreas Kyriakopoulos, Sintagma Meydanı’ndaki metro istasyonunun rayları üzerinde ölü olarak bulundu. Bu durum, ülkede büyük bir şok etkisi yarattı.

KAYIP BİR İSMİN ARDINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ünlü futbolcu menajerinin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Spor yazarlığı, teknik direktörlük ve menajerlik yapan Andreas Kyriakopoulos’ın ölümü üzerine, onun çalıştığı şirket Prossport bir açıklama yaptı ve “Şirketimizin ortağı ve yönetimi yeri doldurulamaz bir insan olan Andreas Kyriakopoulos’un ani ölümü hepimizi çok üzdü. Geride bıraktığı boşluk doldurulamaz. Onunla çalıştığımız ve tanıdığımız için onur duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.