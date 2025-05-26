Ünlü Oyuncu Şerif Sezer Kazadan Kurtuldu

TRAFAK KAZASI VE YARALILAR

Muğla’nın Milas ilçesi yakınlarında gerçekleşen trafik kazasında, Bodrum yönünde ilerleyen Şerif Sezer’in bulunduğu otomobile, karşı yönden gelen 26 yaşındaki Ş.A. isimli sürücünün kontrolünü kaybederek şeridine girmesi sonucu çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan sürücü Ş.A., ihbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, trafik ekipleri ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

TRAFİK AKIŞI VE KAZA SONRASI YARDIM

Kaza nedeniyle Milas-Söke karayolu, Milas istikametinde tamamen trafiğe kapandı. Olay yerine ulaşan trafik ekipleri, kazaya karışan araçları çekici yardımıyla kaldırarak yolun açılmasını sağladı. Yaralı sürücü Ş.A., 112 Acil Sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi’ne taşınarak tedavi altına alındı. Aynı kazada hurda haline gelen otomobilden çıkan Şerif Sezer’in ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi. Şerif Sezer’in çağrılan bir arkadaşı tarafından Bodrum’a yoluna devam ettiği öğrenildi.