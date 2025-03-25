Ünlü Oyuncudan Sürpriz Halk Otobüsü Yolculuğu

GEÇEN AYLARDA GÖRÜNTÜLENDİ

Son aylarda Bebek’te kameralara yansıyan oyuncu Bade İşçil, muhabirlerin sorularını yanıtladığı bir fırsatta uzun bir süredir çalışmadığını ve bu sebeple aşırı harcama ile lüks tüketimden uzak durduğunu belirtti.

MARKETTE MOLA VE HALK OTOBÜSÜ YOLCULUĞU

Bade İşçil, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken, uygun fiyatlı bir zincir markette alışveriş yaparak bir mola verdi. Yapılan habere göre, İşçil, marketten çıktıktan sonra otobüs durağına yöneldi ve Aşiyan’da halk otobüsüne bindi. Yolculuğu iki durak süren İşçil, ardından indikten sonra yürüyüşüne devam etti.