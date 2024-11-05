Ünlü Oyuncunun Geçmiş Yılları Yansıtması

GEÇMİŞE YOLCULUK

Oyuncu, “Resmime baktım üzmedi beni şimdiki halim” sözleriyle geçmişini yad ediyor. Yapımcı Limon, ATV ekranlarında yayınlanacak “Holding” adlı dizi için gençlik fotoğraflarını talep etmiş. Bu istek üzerine albümlerin arasında İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümü öğrenci kimlik kartı ortaya çıkmış. Oyuncu, bu görselle ilgili duygularını paylaşarak, “Resmime baktım üzmedi beni şimdiki halim” cümlesini ekliyor.

DUYGUSAL ANILAR

Konservatuar yıllarına dair düşüncelerini aktaran oyuncu, o dönemleri hala yüreğinde hissettiğini belirtiyor. “Hepsi buram buram hala yüreğimde” diyen oyuncu, geçmişte bu mesleğe gönül verip adım attığı için binlerce kez şükrettiğini ifade ediyor. Bu durum, hem duygusal anılarla hem de mesleki tatminle dolu bir geçmişi işaret ediyor.

MEZUNİYETİN ÖNEMİ

Oyuncunun İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olduğu bilgisi ortaya çıkıyor. Bu eğitim, onun sanat kariyerinde önemli bir temel oluştururken, geçmişin izlerini her daim taşımakta. Mezuniyet, oyuncunun bugünkü halinin kaynağı ve bu süreçten aldığı dersler hala onun için değer taşımakta.