Ünlü Peynirci Hileli Ürün Açıklaması Yaptı

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ GÜNCELLEME

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlama amacıyla ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesini sürekli güncellemeye devam ediyor. 28 Nisan 2025 tarihli son güncellemede dikkat çekici bir isim olarak Ekici Peynir de yer aldı. Türkiye’nin önde gelen peynir markalarından biri olan Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait “Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri” adlı ürün, bakanlık analizlerinde yağ oranının düşük olduğu gerekçesiyle bu listeye alındı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmeler sonrasında Ekici Peynir, yazılı bir açıklama yaparak hileli olduğu belirtilen ürünün sadece toplu tüketime yönelik üretildiğini belirtti. Firmanın açıklamasında “Ekici Peynir’in marketlerde satılan değil, ambalajsız ev dışı tüketime yönelik dökme ürünü Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri listede yer almıştır. Söz konusu ürün marketlerde satılmamaktadır. Üç harfli marketlerde satıldığıyla ilgili bilgi gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadesi yer aldı. Ayrıca ürün, perakende satışta bulunmuyor ve yalnızca toplu tüketim noktalarına, yani yurt, otel, yemekhane gibi alanlara gönderildiği bildirildi.

HİLELİ GIDALARIN İFŞASI SÜRÜYOR

Bakanlık, geçmişte de sucuk, bal, zeytinyağı, köfte gibi birçok üründe taklit veya tağşiş yapıldığını tespit ederek bu durumları kamuoyu ile paylaşıyor. Bu süreç, tüketicilerin bilinçlenmesi ve güvenli gıda tüketimi için önem taşıyor.