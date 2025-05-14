Ünlü Restoran Zinciri İflas Eşiğinde

RESTORAN SEKTÖRÜNDEKİ SIKINTILAR PLANTA’YI ETKİLEDİ

Gündelik restoran sektöründe dünya genelinde yaşanan ekonomik zorluklar, bir başka markayı daha olumsuz etkiledi. Sağlıklı ve sebze ağırlıklı menüleriyle bilinen popüler restoran zinciri Planta, Amerika Birleşik Devletleri’nde iflas koruma başvurusunda bulundu. Miami Beach merkezli CHG US Holdings, 17 iştirakiyle birlikte işlerini yeniden yapılandırmak amacıyla 11. Bölüm iflas koruması için 12 Mayıs’ta Delaware İflas Mahkemesi’ne başvurdu. Şirket, başvurusunda 50.000 ila 100.000 dolar arasında varlık ile 10 milyon ila 50 milyon dolar arasında borç bildirdi. Planta, ülkede New York, Chicago ve Los Angeles gibi büyük şehirlerde toplam 18 restoran işletiyor. Artan maliyetler, azalan tüketici harcamaları ve sektördeki genel durgunluk, bu iflas sürecinde etkili oldu.

ALACAKLARIN BÜYÜK BİR KISMI ORTAYA ÇIKTI

Şirketin en büyük teminatsız alacaklıları arasında; Los Angeles’taki 8461 Melrose Avenue adresindeki ev sahibi, 613.000 dolarla dikkat çekiyor. Ayrıca hukuk firması Saul Ewing Arstein & Lehr LLP 316.000 dolar, mülk sahibi 13 W 27 Leasehold LLC 203.000 dolar, Friedman Properties 180.000 dolar ve Baldor Specialty Foods ise 176.000 dolarlık alacakla öne çıkıyor.

DAVALARIN BİRLEŞİK YÜRÜTÜLMESİ TALEP EDİLDİ

Başvuru belgelerine göre CHG US Holdings, 18 ayrı dava ile karşı karşıya ve bu davaların ortak şekilde yürütülmesini talep ediyor. Şirket, iflas süreci sonunda idari masrafların ödenmesinin ardından teminatsız alacaklılara ödeme yapılabileceğini ifade ediyor.