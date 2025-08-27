Ünlü Saadet Işıl Aksoy’dan taciz paylaşımı

ÜNLÜ İSİMLERİN TACİZ İFŞALARI DEVAM EDİYOR

Son dönemlerde, ünlü isimler sosyal medyada art arda taciz ifşalarını paylaşmaya devam ediyor. Bu isimler arasında yer alan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, yaşadığı kapkaç olayını ve maruz kaldığı tacizleri anlatan bir paylaşımda bulundu. Aksoy, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine vurgu yaparak, çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı deneyimleri samimi bir dille aktardı. “İyi ki bana dokunmadılar” diyerek, yaşadığı zorlu anları dile getirdi.

TACİZLER VE KENDİMİ KORUMA YÖNTEMLERİ

Aksoy, 14-15 yaşlarındayken bir akşamüstü kapkaça uğradığını belirtti. Yanına yaklaşan araca bakmaya korktuğunu ve geçmişteki tacizlerle başa çıkma yöntemlerini hatırladığını ifade etti. “Bir süre arabanın yanında, yerde sürüklendim. O yaşa gelene kadar o kadar çeşitli şekillerde tacize uğramıştım ki, böyle bir olay karşısında şükrettiğimi hatırlıyorum,” dedi. Ayrıca, sokakta yürürken tanımadıklarından gelecek tehlikeleri bertaraf etmek için geliştirdiği koruma yöntemlerine de vurgu yaptı.

KABUL ETMEMEK VE GELECEK UMUDU

Günümüzde, Aksoy’un kızı için böyle savunma mekanizmalarına ihtiyaç duymaması gerektiği umudunu taşıdığına dikkat çekti. “Çünkü artık konuşuyoruz. Çünkü kabul etmiyoruz. Çünkü ‘Onun da o saatte orada ne işi varmış?’ manipülasyonunu yemiyoruz,” şeklinde konuştu. Bu konuyu gündeme getirerek, yaşadığı korkunç hisleri paylaşan tüm kadınlara destek olduğunu ifade etti.