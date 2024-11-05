“Ünlü Sanatçılar Okul Yıllarını Paylaşıyor”

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, yeni dizi projesi kapsamında bir fotoğraf albümü hazırladı. Gençlik fotoğraflarını ararken konservatuar dönemine ait öğrenci kartını buldu. Geçmişini anımsayan Özyağcılar, “Resmime baktım üzmedi beni şimdiki halim” diyerek şu mesajı paylaştı: “Bu gün, Limon yapımın ATV ekranlarında yayınlanacak ‘Holding’ adlı dizi için, gençlik fotoğraflarımı istediler… Albümlerin arasından İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümü öğrenci hüviyet kartım çıkıverdi karşıma. Resmime baktım üzmedi beni şimdiki halim. Konservatuar yıllarım hepsi buram buram hala yüreğimde hüzünlenmedim. Sadece yıllar önce bu mesleğe gönül verip adım attığım için binlerce kez şükürler olsun dedim.”

ÜNLÜLERİN EĞİTİM HAYATI

Ünlüler hakkında hemen hemen her ayrıntıyı biliyoruz. Ancak sıklıkla şöhret basamaklarını tırmanmadan önce hangi liselerde okuduklarını veya hangi üniversitelerde eğitim aldıklarını biliyor muyuz? İşte Türkiye’nin ünlülerinin lise ve üniversite yıllarına dair sosyal medya paylaşımlarından bazı seçmeler.

ÇELİK’İN GEÇMİŞİ

‘Hercai’, ‘Ateşteyim’ gibi şarkılarıyla bilinen şarkıcı Çelik, üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya üzerinde paylaştı. İlk ve orta öğrenimini Pendik Süreyya Paşa İlkokulu’nda tamamlayan Çelik, ardından Pendik Lisesi’nden mezun oldu ve 1985 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na girdi. Kontrbas eğitimi alan şarkıcı, 1990 yılında konservatuvardan mezun oldu. Eğitimine devam eden Çelik, 1996 yılında yüksek lisans programına başladı fakat askere gittiği için eğitimine bir yıl ara vermek durumunda kaldı. 2000 yılında askerden döndü.

Sosyal medya paylaşımı ile takipçilerini geçmişe götüren Çelik, öğrenci kartının ve not çizelgesinin altına “Notlarım da pek bir yüksek” notunu düştü.

HANDE ERÇEL’İN ÜNİVERSİTE YILLARI

Oyuncu Hande Erçel, eğitimine devam etmek için üniversiteye kaydını yaptırdı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim alan Erçel, öğrenci kartı ile pozu sosyal medya üzerinden paylaştı.

EMRE ALTUĞ’UN OKUL YILLARI

Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, okul yıllarına ait bir fotoğraf paylaşıp geçmişi anımsadı. Sanat hayatına lisede kızlarla ilişkileri güçlendirmek için gitar çalarak başladığını söyleyen Altuğ, liseden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Altuğ’un lisedeki eğitimini Şişli Terakki Lisesi’nde tamamladığı öğrenildi.

Sosyal medya paylaşımında “1987… Şişli Terakki Lisesi… İlk oynadığım tiyatro eserlerinden biriydi ‘Midas’ın kulakları’. ’Berber’di rolüm. Yıllar sonra üniversitede hocam oldu Güngör Dilmen. Oyunun yazarıydı, nur içinde yatsın” dedi. Paylaşımının altına izleyicilerden “Kuzey ve Uzay size benziyor” yorumları yapıldı.

BURCU ÖZBERK’İN MEZUNİYET SEVİNCİ

Oyuncu Burcu Özberk, üniversiteden mezun oldu ve diploma alan Özberk, kepli fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. “Geç gelen mezuniyet. Zamanında yolumuza taş koydular ama çiçeklerle alkışlanarak mezun oldum bugün! Bu süreçte yanımda olan rektörümüze, müdürlüğümüze, hep yanımda olan canım hocalarıma, bölüm başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim. Üniversite okurken çalışmaya başladım ve diplomamı alabilmek hep hayalimdi. Bir hayalim daha gerçekleşti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’ndan mezun olduğum için çok mutluyum…” dedi.

ECE HAKİM’İN HARVARD MEZUNİYETİ

Oyuncu Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi’nde tam burslu bir eğitim fırsatı yakaladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine veda eden Hakim, eğitimini tamamlayarak diplomasını aldı. “Lisedeki en yakın arkadaşım bana bu ayıcığı hediye ettiğinden beri Harvard’a gitmek benim hayalimdi. Harvard’dan mezun oldum!” şeklinde paylaşımda bulundu.