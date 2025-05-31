Ünlü Şarkıcı Suavi Dolandırıldı: Parayı Göndermesine Rağmen Ulaşamadı

PİYANO SATIN ALMAK İSTERKEN DOLANDIRILDI

Ünlü sanatçı Suavi, internetteki ikinci el eşya satış uygulamasından piyano almak isterken 20 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Geçtiğimiz yıl piyano alımına yönelik araştırmalar yapmaya başlayan Suavi, ikinci el eşya satışlarının yapıldığı bir platformda yer alan bir piyano ilanına ilgi gösterdi. Sabah’ın haberine göre, ürün hakkında bilgi aldıktan sonra piyanoyu satın almaya karar verdi. Ancak, 20 bin TL’lik ödemeyi yaptıktan sonra kargonun gelmemesi üzerine satıcıyla iletişim kurmaya çalıştı. Ulaşamayınca dolandırıldığını fark eden sanatçı, durumu savcılığa bildirdi.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYAN SUAVİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Suavi, adliyedeki ifadesinde piyano almak amacıyla ilanı gördüğünü, satıcıyla iletişim kurduktan sonra müzik aletini satın alma kararı aldığını aktardı. 20 bin TL’yi gönderdiğini, fakat daha sonra kendisine ulaşamadığını ve mağdur olduğunu ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, olayla ilgili polis ekipleri tarafından tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Bu dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.