Ünlü Yönetmen Ali Özgentürk Vefat Etti

ALI ÖZGENTÜRK’ÜN VEFATI

“Hazal”, “At”, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Balalayka” ve “Su Da Yanar” gibi önemli yapımlarıyla tanınan Ali Özgentürk, hayatını kaybetti. Özgentürk’ün vefatını kardeşi Nebil Özgentürk duyurdu.

BİR BRİFİNG DOLU GÖRÜŞLER

Nebil Özgentürk, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında “Abim… Sinema yönetmeni Ali Özgentürk’ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu… 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya’nın babasıydı. Başta, Hazal’ın, At’ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi” şeklinde ifadeleri kullandı. Devamında, “Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı… Finalinde hayata ‘sevgi emektir’ diye söz bırakan Selvi Boylum’un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi. Çok üzgünüm” dedi.

ALI ÖZGENTÜRK’ÜN HAYATI VE KARSILIKLI EMEĞİ

1945’te Adana’da dünyaya gelen Ali Özgentürk, İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı. Sinemaya kamera asistanlığı ile adım atan Özgentürk, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi ünlü yönetmenlere asistanlık yaptı. 1979 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi “Hazal” ile tanınırlığını artırdı ve birçok ödül kazandı. Yönetmenliğin yanı sıra senarist, yapımcı ve oyuncu olarak birçok projeye imza atan Özgentürk, öğrencilik döneminden itibaren tiyatroya ilgi duydu. “Sokak Tiyatrosu” grubuyla birlikte tiyatroyu halka ulaştıran sanatçı, 1970’lerde “Ferhat” ve “Yasak” isimli kısa filmleri de gerçekleştirdi.

ÖDÜLLERİ VE KATKI SAĞLADIĞI ESERLER

Onat Kutlar ve Işıl Özgentürk ile birlikte “At” ve “Bekçi” filmlerini çeken Özgentürk, yazar Orhan Kemal’in eserini filme uyarlayarak “Bekçi” yi sundu. 1977’de “Yusuf ile Züleyha” hikayesiyle “Milliyet Gazetesi Film Hikayesi Ödülü”ne layık görülen yönetmen, Şair Süreyya Berfe ile “Asyalı” isimli bir edebiyat dergisi de yayınladı. Ayrıca, televizyon programları ve özellikle “Bir Yudum İnsan” ile dikkat çeken yönetmenin yazıları ve öyküleri, çeşitli dergi ve gazetelerde yer buldu.