Ünlüler Düğününde Şahitlik Yaptıktan Sonra

DÜĞÜN TÖRENİNDE ÜNLÜ İSİMLER BİR ARAYA GELDİ

Hakkı Ağaoğlu ile Yeşim Dalgıçer’in düğün törenine birçok ünlü isim katıldı. Nikâh şahitliklerini üstlenen isimler arasında Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve iş insanı Süheyl Polatoğlu yer aldı.

Yeşim Dalgıçer’in nikâh şahitleri ise oyuncu Açelya Topaloğlu, yazar Aşkım Kapışmak ve senarist Ayşe Ferda Eryılmaz oldu. Bu önemli günde birçok tanınmış kişi bir araya gelerek çiftin özel anlarına tanıklık etti.