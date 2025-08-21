Unutulan 732 Milyon TL TMSF’ye Aktarıldı

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN HESAPLAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince bankalarda zamanaşımına uğrayan tüm mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklarla ilgili listeler, şubat ayının başlangıcından itibaren ilgili bankalar ve TMSF’nin internet sitelerinde 4 ay boyunca duyuruluyor. Hak sahipleri tarafından en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihi itibarıyla 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve bu süreçte gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarılıyor. Bu yıl, en son 2014’te işlem gören hesapların devri gerçekleştirildi.

Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplara ilişkin yapılan duyurular doğrultusunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran’a kadar aranmayan hesaplar TMSF’ye devrediliyor. 31 Aralık 2024 itibarıyla, zaman aşımına uğrayan ve haziran ayında TMSF’ye aktarılan hesapların toplam TL karşılığı yaklaşık 732,1 milyon lira olarak kaydedildi. Hesaplarda unutulan toplam miktarlar arasında 172 milyon 997 bin 490,09 lira, 4 milyon 744 bin 720,06 dolar, 6 milyon 567 bin 934,13 avro gibi çeşitli dövizler bulunuyor. Bunun yanı sıra 339 bin 265,87 İsviçre Frangı, 241 bin 385,15 sterlin gibi kayıplar da mevcut. Diğer kalemlerle birlikte toplam değeri 732 milyon 80 bin 374,79 lira olarak TMSF’ye devredildi.

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye bildirilen toplam hesap sayısı ise 2 milyon 226 bin 269 olarak kaydedildi. 2015 yılında yaklaşık 330 bin hesapta 64 milyon lira, 2020 yılında ise 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lira TMSF’ye aktarılmıştı. 2024 yılı itibarıyla 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulan 506 milyon 662 bin 509 lira tutarındaki değer TMSF’ye geçiş yaptı.