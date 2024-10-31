“Ural Aküzüm: Kadın Futbolunun Hızla Yükselişi”

KADIN FUTBOLUNUN DÜNYA ÇAPINDAKİ YÜKSELİŞİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminde Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, kadın futbolunun küresel ölçekte artan değeri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Aküzüm, “UEFA ve FIFA, kadın futboluna çok büyük önem veriyor. Bu sebeple UEFA’nın yeni açıkladığı ‘Durdurulamaz’ stratejisi çok büyük önem taşıyor. 2017 yılındaki UEFA Womens EURO 2017’yi dünya çapında 178 milyon kişi izlemişken, 2022’de bu rakam 374 milyona çıkmıştır. Rakamların tümüne baktığımızda eşi, benzeri görülmemiş bir büyüme ile karşılaşıyoruz. Ülkemizde de özellikle büyük kulüplerimizin kadın futboluna girmesiyle birlikte kadın futbolu müthiş bir ivme kazandı. En üst ligimizde inanılmaz bir rekabet var. Şampiyon geçen sezon son maçta belli oldu. Bu sezon da kıyasıya bir yarış sürmekte. Liglerimizde yer alan 180 takımın, 11 bin lisanslı sporcusu var. Yani büyük bir kadın futbolcu ordusu var. Bu rakamlar TFF ve UEFA’nın kadın futbol stratejilerine paralel şekilde her geçen gün büyümeye devam edecektir” sözlerini kullandı.

KADIN FUTBOLUNDA DEV ADIMLAR

Ural Aküzüm, görevlerinin başlangıcında kadın liglerinde deplasman yol ve konaklama ücretleri desteğinde tarihinin en büyük artışının gerçekleştirildiğini belirtti. “Yüzde 500 ile yüzde 1000 arasında ücretlere zam yapılmıştır. UEFA ve FIFA ile ortaklaşa yapılan projeler kapsamında son yapılan U17 projesi ile 600 bin euroluk yardım, FIFA tarafından kadın futbolu için Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilmiştir. Genç kızlar bölge seçmeleri kapsamında kadın milli takımlarımıza alt yaş kategorilerinde futbolcu kazandırılmaktadır. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı kurulması için çalışmalar devam etmektedir. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin profesyonel olabilmesi için yoğun bir uğraş veriliyor. Bu ve bunlar gibi gözle görülür adımlarla kadın futbolunun ülkemizde yaygınlaşması, popüler olması için Türkiye Futbol Federasyonu olarak hamlelerimizi yapıyoruz. Bu sevindirici gelişmeler ışığında UEFA’nın ‘Durdurulamaz’ isimli yeni kadın futbol stratejisini çok önemli buluyor ve sonuna kadar destekliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.