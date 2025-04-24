Uraloğlu: Aramalarda 7 Kat Artış Var

DEPRESYON GERÇEKLEŞTİ RENKLERİNİ ETKİLEMEDİ

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, kentte büyük bir yıkıma neden olmadı. Ancak deprem, vatandaşlar arasında panik yarattı ve İstanbullular geceyi sokaklarda geçirmek durumunda kaldı. Depremin ardından iletişim hatlarında bazı problemler yaşandı.

İLETİŞİM SIKINTISINDA KAYDA DEĞER ARTIŞ

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda durum tespiti yaptıklarını ve gelecekte yapılabilecek önlemleri değerlendirdiklerini belirtti. İstanbul’da üç operatörün 20 bin baz istasyonu bulunduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, “Bunlarda kapsama problemi yaşamadık. Peki nasıl sıkıntılar yaşadık? Normalin 2,5 kata kadar olan kapasiteyi problemsiz karşılayabildiğimizi ifade etmek istiyorum. Dünkü depremlerde 7 ila 10 kat bir ses görüşmesi kapasitesinin oluştuğunu söyleyebilirim.” dedi.

Bakan Uraloğlu, internet tabanlı aramalarda bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti ve mevcut aramaların yüzde 75’inin karşılandığını, yüzde 25’inin maalesef karşılanamadığını ifade etti. 15 dakikalık bir zaman zarfında istenilen görüşmelerin yapılmadığını kaydederek, ardından durumu normale döndüğünü vurguladı.

ULAŞIM HATLARINDA SORUN YOK

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremin ardından kentin ana ulaşım hatlarına dair açıklama yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü’nün depremden etkilenen bölgelerde olduğunu anımsatan Bakan, bu yapılarda herhangi bir problemin olmadığını bildirdi. Ayrıca, İstanbul’un ana ulaşım aksı olan D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda da sorunun bulunmadığını belirtti.