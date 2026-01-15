Uraloğlu’ndan 5G Dönüşümü ve Gelecek Vizyonu

Uraloğlu, bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, dünya genelinde endüstriyel robotlardan özelleştirilmiş mobil şebekelere, kritik altyapı yönetiminden otonom araç teknolojilerine kadar geniş bir dönüşüm sürecinin başlamış olduğunu ifade etti. Endüstriyel robotların, üretim hatlarını akıllı hale getirerek verimliliği artırdığını belirten Uraloğlu, özelleştirilmiş 5G ağlarının işletmelerin ihtiyaçlarına uygun bağlantı çözümleri sunarak operasyonel mükemmelliği sağladığını dile getirdi. Bu teknolojilerin günlük yaşamı, ekonomileri ve toplumu köklü bir şekilde değiştirdiğinin altını çizen Uraloğlu, “Bu yeniliklerin önemi, yalnızca verimlilik artışıyla sınırlı değil; ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı. Endüstriyel robotlar, tehlikeli işleri üstlenerek işçi güvenliğini artırıyor ve atık azaltma sağlayarak çevre dostu bir üretim modeli oluşturuyor. Otonom araçlar, trafik kazalarını yüzde 90’a varan oranlarda azaltarak can kaybını önlüyor, ekonomiye katkı sağlıyor ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.” şeklinde konuştu.

ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR VE 5G AĞLARI

Uraloğlu, özelleştirilmiş 5G ağlarının akıllı fabrikalarda makineler arası iletişimi iyileştirerek, üretim kesintilerini en aza indirdiğine dikkat çekerek, dijital dönüşümün ayrılmaz bir parçası olarak rekabet avantajı sağlayan bir vizyon sunduğunu belirtti. Teknolojik sıçramanın ekonomik etkilerinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Uluslararası kuruluşların tahminleri, 5G mobil bağlantılarının ve penetrasyon oranlarının dünya genelinde önemli ölçüde artacağını gösteriyor. Sektör raporları, küresel 5G bağlantı sayısının 2029’a kadar yaklaşık 8,5 milyara ulaşacağını ve bu miktarın kablosuz teknolojilerin yüzde 59’unu temsil edeceğini öngörüyor.” dedi. Ayrıca, 2030 sonunda dünya genelinde 6,3 milyar 5G abonesine ulaşılmasının beklendiğini dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL DÖNÜŞÜME KATKISI

Türkiye’nin bu küresel dönüşüme pasif bir izleyici olarak kalmak yerine aktif bir katılımcı olmayı hedeflediğini ifade eden Uraloğlu, son 25 yıldır yapılan altyapı yatırımlarıyla ülkenin dijital dönüşümde lider olacağını belirtti. Türkiye’nin fiber optik ağ altyapısının 657 bin kilometreye ulaştığının altını çizen Uraloğlu, “Bu yıl sonuna kadar, fiber uzunluğumuzu yaklaşık 100 bin kilometre artırarak, 750 bin kilometreye ulaşmayı, genişbant abone sayımızı 106 milyonun üzerine ve mobil abone sayımızı da yaklaşık 102 milyona çıkarmayı planlıyoruz.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, 5G teknolojisinin devreye alınarak, mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM VE YERLİ ÜRETİM

Uraloğlu, bu stratejik dönüşümün mali ve kurumsal altyapısının sağlam temellere oturduğunu vurguladı. 5G yetkilendirme ihalesinin sonucunda 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettiklerini ve 5G hizmetlerini iki yıl içerisinde Türkiye’nin her noktasında sunmayı planladıklarını açıkladı. 5G ile birlikte tam otonom sürüş, akıllı tarım uygulamaları ve canlı yayın kalitesinin artacağını belirten Uraloğlu, bu dönüşümün yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, yerli üreticilerin desteklenmesinin ve şebeke altyapılarında yerli ürünlerin kullanımının teşvik edilmesinin stratejik hedef olduğunu belirtti.

5G PROJE ÇAĞRISI VE YERLİ FİRMALARIN DESTEĞİ

Uraloğlu, 2023 yılında yapılan 5G proje çağrısı kapsamında yerli firmalara sağlanan desteklerden de bahsetti. UDHAM’ın AR-GE fonu aracılığıyla yerli firmalara sunulan desteklerle, “Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi” çerçevesinde 5G altyapılarına yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti. Ayrıca, yerli 5G çekirdek şebeke ve baz istasyonlarını devreye alarak milli teknolojinin gücünü kanıtladıklarını açıkladı. Uraloğlu, yerli ve milli ürün ekosistemindeki gelişmelerin dışa bağımlılığın azaltılmasına ve Türkiye’nin rekabet gücünün artırılmasına olan katkısının büyük olduğunu ifade ederek, 5G’nin Türkiye’nin geleceğinde önemli bir yer tuttuğuna inandığını vurguladı. Konuşmasının ardından, Uraloğlu’na Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Engin Aksoy tarafından bir hediye takdim edildi.