Uraloğlu: Sosyal Medyaya Yaş Sınırı Gelecek

Türkiye Sosyal Medya Kullanımında Önemli Bir Yerde

Türkiye, sosyal medya kullanımında dünya genelinde beşinci sırada bulunuyor. Bazı ülkeler, 16 yaş altına sosyal medya ile ilgili sınırlamalar getirmeye hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT Haber’e yaptığı açıklamada, sosyal medyaya getirilecek yaş sınırlaması konusunu da gündeme taşıdı.

16 Yaş Altına Sınırlama 2025’te Gelecek

Bakan Uraloğlu, 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kullanımı ile ilgili sınırlamaların 2025’te hayata geçirileceğini belirtti. Uraloğlu, “Çocukları koruma altına almak adına, sosyal medya kullanımıyla ilgili düzenlemelerin büyük önem taşıdığına” vurgu yaptı ve 16 yaş sınırı ile ilgili olarak, “Bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Erişime Kapatılan Oyunlar ve Mahkeme Süreci

Erişime kapatılan Robloks ve Discord oyunlarına da dikkat çeken Bakan, bu oyunlarla ilgili mahkeme kararının beklendiğini ifade etti. İstenmeyen içeriklerin kaldırılması durumunda oyunlara erişimin sağlanabileceğini belirten Uraloğlu, birçok ülkede sosyal medyaya düzenlemeler getirildiğinin altını çizdi.