Urumiye Gölü Artık Hiç Yok

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE GÖLE DAİR İZ GÖRÜLMÜYOR

İran medyasında yayımlanan uydu görüntüleri, Urumiye Gölü’nün kurumasına dair herhangi bir iz göstermiyor. İranlı yetkililer, kuraklık nedeniyle yaşanan bu sorunun giderilememesi durumunda gölün yaz sonuna doğru tamamen kuruyacağı konusunda uyarıda bulundu. Urumiye Gölü, 2003’ten beri kuraklıktan etkilendi ve su seviyeleri sürekli olarak düştü. 2013 yılında göl, tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

GÖLÜN CANLANDIRILMASI İÇİN YATIRIMLAR YAPILDI

Urumiye Gölü’nün yeniden canlandırılması, Hasan Ruhani dahil olmak üzere göreve gelen her Cumhurbaşkanı’nın seçim vaadi oldu. Tahran yönetimi, gölü eski haline döndürmek için 6 milyar dolarlık bütçeyle ülkenin en büyük çevre projesini başlattı; ancak devam eden kuraklık nedeniyle istenen sonuç elde edilemedi. Göl, dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olarak biliniyor.

KURUMANIN VERDİĞİ ZARAR VE GÖSTERİLER

Urumiye Gölü’nün kuruması, çevresindeki halkın tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamakta zorlanmasına neden oluyor. Bu kuraklık, yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor. Gölün yeniden canlandırılması talebiyle ara ara gösteriler düzenlendiği de biliniyor.