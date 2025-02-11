Ürün Fiyatları İçin Yeni Platform Tanıtıldı

TÜKETİCİLER İÇİN YENİ FIRSAT

Tüketiciler, yaklaşık 50 bin ürünün fiyatını tek bir platformda karşılaştırarak bütçelerine en uygun seçenekleri belirleme imkanına sahip olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın işbirliğiyle hayata geçirilen bu projeyle, vatandaşlar istedikleri ürünün farklı marketlerdeki fiyatlarını kolaylıkla görüntüleyebilecek.

BÜYÜK GELİŞME DUYURULDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu önemli durumu sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Kacır, “Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık” şeklinde konuştu. Bakan, ayrıca herkesin zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görme ve karşılaştırma yapma imkanına sahip olduğunu açıkladı.

“Peki, bu platformda hangi marketlerin fiyatları karşılaştırılabilecek?” sorusuna gelince, şu an için 7 zincir market yer alıyor. Fiyat karşılaştırması yapmak isteyenler için “Market Fiyatı” internet sitesi ziyaret edilebiliyor. Ayrıca, “CimriMarkette” ve “MarketTamam” uygulamaları üzerinden de bu verilere erişim sağlanabiliyor. Yakın zamanda “Market Fiyatı” mobil uygulaması da kullanıma sunulacak.

VERİ KALİTESİ GÜVENCEDİR

TÜBİTAK BİLGEM, gelen verilerin aykırı değerlerini temizleyerek veri kalitesini artırma amacıyla özel algoritmalar geliştirmiş. Bu sayede, tüketicilere en doğru ve güncel bilgiler sunulacak.