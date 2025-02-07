USAID Personelinin Çoğu İşten Çıkarılacak

İŞTEN ÇIKARMA PLANI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İşten çıkarma planı hakkında bilgi sağlayan kaynaklar, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Donald Trump yönetiminin dünya genelinde on binden fazla çalışana sahip olan USAID’in sadece 294 çalışanının işine devam edeceğini bildirdi. Trump, USAID’in direktör vekilliğine atanan Dışişleri Bakanı Marco Rubio aracılığıyla, ajansın program finansmanının ABD dış politikasıyla uyumlu olup olmadığını belirlemek için detaylı bir denetleme yapılacağını vurguladı. Rubio, ajansa sağlanan finansmanın devletin zararı için harcandığını belirtti.

USAID’İN KAPATILMASI VE ÜST DÜZEY YETKİLİLERİN İZNE GÖNDERİLMESİ

ABD’li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, USAID’i “ölmesi gereken suç örgütü” olarak tanımlamıştı. Bakan, ülkenin liderinin ajansı kapatmayı kabul ettiğini ifade ederek bu yöndeki çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Yeni ABD yönetimi, dış yardımları kesme kararının ardından ajansın yaklaşık 60 üst düzey yetkilisini izne göndermişti.

USAID PERSONELİNDEN İZİN VE OFİSLERİN KAPATILMASI

Geçtiğimiz Cuma günü USAID, dünya genelinde doğrudan istihdam edilen tüm personelinin, birkaç istisna dışında, idari izne çıkarılacağını duyurdu. CBS televizyonu, kaynaklara dayanarak verdiği haberinde, USAID’in yurtdışındaki tüm ofislerinin kapatılması talimatının verildiğini ve tüm personelin Cuma gününe kadar geri çekileceğini bildirdi.