Uşak’ta İki Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI VE TAKLA ATTILAR

Sivaslı-Uşak karayolunun Uzunoluk mevkii yakınlarında, 19 yaşındaki Z.B. idaresindeki Fiat Tofaş marka 45 APN 121 plakalı otomobil, sollama yaptığı esnada aynı yönde giden 20 yaşındaki Ö.K. yönetimindeki 45 PR 020 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNDE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da takla attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri geldi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan her iki sürücü ile araçta bulunan 16 yaşındaki M.E.Ç., 17 yaşındaki E.M.K., F.C.K., E.B. ve A.K. sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan E.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.