Uşak’ta Narkotik Operasyonu: 1 Kilo 70 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

usak-ta-narkotik-operasyonu-1-kilo-70-gram-metamfetamin-ele-gecirildi

UŞAK’TA NARKOTİK OPERASYONU

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu Madde Ticareti” ile ilgili yürütülen çalışmalar ve incelemeler sonucunda il merkezinde bir taksiyi durdurdu. Takside bulunan İran uyruklu D.G. ve A.C. isimli yolcular gözaltına alındı.

MİDE VE BAĞIRSAKLARINDAN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerin hastanede yapılan muayeneleri ve çekilen röntgen filmleri sonucunda, mide ve bağırsaklarında çok sayıda uyuşturucu madde içeren kapsüller bulunduğu belirlendi. Kontrol altında tutuldukları hastanede yapılan tıbbi müdahaleler sonucunda şüphelilerden toplamda 93 parça halinde 1 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İçinde bulundukları operasyon kapsamında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçu çerçevesinde adli süreç başlatılan iki şüpheli, mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

