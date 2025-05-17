Uşak’ta Yangın Çıktı, 54 Kuzu Telef

YANGININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Uşak’ın Ulubey ilçesinde yer alan Avgan köyünde, Mehmet Bayar’a ait bir ahırda nedeni tespit edilemeyen bir yangın meydana geldi. Alevler hızla yayılım göstererek yapının tamamını sardı. Köylüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yerine hızlıca ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kontrol altına almayı başardı. Ancak yangının neden olduğu hasar oldukça büyük oldu. Ahırda bulunan 54 kuzu, alevlerden kurtarılamayarak telef oldu. Yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemeler başlatıldı ve olay köyde derin bir üzüntü yarattı.