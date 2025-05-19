Uşakspor, Ergün Penbe ile Anlaştı

UŞAKSPOR’UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İMZA ATTI

TFF 3. Lig temsilcisi Uşakspor, yeni teknik direktörü Ergün Penbe ile bir imza töreni gerçekleştirdi. Uşakspor A takım tesislerinin bulunduğu Huzurpark’ta gerçekleşen bu anlamlı etkinliğe Uşak Belediye Başkanı ve Uşakspor Onursal Başkanı Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Uşakspor Kulübü Başkanı Doğukan Kurnaz, teknik heyet ve birçok taraftar katılım gösterdi.

YALIM: “GURUR DUYUYORUZ”

Ergün Penbe’yi takımın yeni başı olarak görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Yalım, “Şampiyon olmak için bütün gücümüzle destek vereceğiz. Belediye olarak Uşaklılar, Uşakspor için gerekli her türlü çalışmayı yapacağız. Bu çalışma için ilk önce geminin kaptanını getirmemiz gerekiyordu. Galatasaray’da büyük başarılara imza atan Ergün Penbe’yi getirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

PENBE: “HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK”

Şampiyonluk için tüm çalışmalarını Uşakspor’a adamak isteyen Penbe, “Öncelikle yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmamız gerekiyor. Bunun için hep beraber birlikte bir çalışma yapıp, şampiyonluk için bir takım oluşturmalıyız. Rekabet olacak, iyi takımlar olacak, güzel bir yarışma olacak. Biz bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Günün sonunda tüm gayretimizle şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bunu sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

KURNAZ: “1. LİG HEDEFİMİZ”

Uşakspor Kulübü Başkanı Doğukan Kurnaz da 2025-2026 sezonuna dair hedeflerini açıkladı. Kurnaz, “İnşallah yönetimimizle ve taraftarımızla bu takımı şampiyon yapıp eski günlerine geri döndüreceğiz. 1. Lig’deki Uşakspor’u tekrar taraftarımızın önüne koyacağız. Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah başaracağız” ifadelerini kullandı.

İmza töreni, takımın başına Ergün Penbe’nin geçmesi sebebiyle toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.