USDT, Bitcoin Ekosistemine Entegre Ediliyor

TAPROOT ASSETS ENTEGRASYONU VE GÜVENLİK

Taproot Assets protokolüyle desteklenen bu entegrasyon, Bitcoin’in güvenli ve merkeziyetsiz yapısını Lightning Ağı’nın hız ve düşük maliyetli işlem avantajlarıyla birleştiriyor. Bu gelişme, USDT’yi Bitcoin tabanlı finansal çözümlerin merkezine yerleştirirken, mikro ödemelerden sınır ötesi transferlere kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. Tether, USDT’yi Bitcoin ekosistemine entegre ederek, stablecoinlerin altyapısını genişletiyor. Bu entegrasyon, Bitcoin’in ana katmanında ve Lightning Ağı’nda sorunsuz bir şekilde çalışarak hızlı, ölçeklenebilir ve ekonomik işlemleri mümkün kılıyor.

350 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren Tether, işletmelere çok yönlü ödeme çözümleri sunarak Bitcoin tabanlı finansal sistemlerin önemli bir bileşeni haline geliyor. Bu adım, Bitcoin ekosisteminde yeni finansal inovasyonların kapısını aralayarak, kripto para dünyasında kayda değer bir dönüşüm yaratıyor. Bitcoin’e yönelik artan talep, USDT’nin Bitcoin tabanlı finansal sistemlerin merkezinde yer almasında etkili oluyor. Taproot Assets ile sağlanan entegrasyon, tokenleştirilmiş varlıkların güvenli ve ölçeklenebilir bir şekilde Bitcoin ağına entegre edilebilmesini sağlarken, blokzincirin merkeziyetsiz yapısını koruyor.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, “Tether olarak Bitcoin ekosisteminde inovasyonu teşvik etmeye kararlıyız. USDT’yi Lightning Ağı’na entegre ederek, yalnızca Bitcoin’in merkeziyetsizlik ve güvenlik prensiplerini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda havaleler, ödemeler gibi finansal uygulamalar için pratik çözümler sunuyoruz” diyor. Lightning Labs CEO’su Elizabeth Stark, bu iş birliğine ilişkin, “Bugün stabilcoinler için yeni bir çağ başlıyor. USDT’yi Bitcoin’e taşımak, Bitcoin’in avantajlarını Lightning’in hız ve ölçeklenebilirliği ile birleştiriyor. Artık milyonlarca insan, küresel çapta dolar göndermek için en açık ve güvenli blokzinciri kullanabilecek” ifadelerini kullanıyor.

Tether ve Lightning Labs, USDT’nin Lightning Ağı üzerinde aktif hale gelmesiyle, Bitcoin’in günlük finansal sistemlerde daha yaygın kullanımını sağlamak için iş birliğine devam edecek. Bu entegrasyon, geliştiricilere ve kullanıcılara sorunsuz bir adaptasyon sunarak ekosistemi güçlendirmeyi hedefliyor. Bu iş birliğinin duyurusu, Tether CEO’su Paolo Ardoino ve Lightning Labs CEO’su Elizabeth Stark tarafından El Salvador’daki ilk Plan B Forum’da gerçekleştirilen sohbet sırasında yapıldı.