Usta Sanatçı Haldun Dormen 97 Yaşında Vefat Etti

Usta SANATÇI Haldun Dormen, 97 yaşında HAYATINI KAYBETTİ

Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Dormen, uzun yıllar sahne sanatlarına katkıda bulundu. Hem oyuncu, hem yönetmen olarak pek çok projede yer aldı.

SANAT DÜNYASINA BÜYÜK KATKI

Haldun Dormen, Türk tiyatrosunda iz bırakan performanslarıyla tanınıyordu. Sanat hayatı boyunca birçok başarılı oyun sahneleyen Dormen, genç sanatçılara da ilham kaynağı oldu. Kendisinin sanata olan tutkusu, yıllar içerisindeki çalışmalarıyla da gözler önüne serildi.

UNUTULMAZ HATIRALAR

Dormen, hayattayken birçok ödüle layık görüldü. Düşündüren, güldüren ve duygulandıran eserleri, sanatseverlerin zihinlerinde yer edindi. Hem tiyatro sahnesindeki başarıları hem de müzikli oyunlardaki performanslarıyla hafızalarda iz bıraktı.