Usta Sanatçı Haldun Dormen 97 Yaşında Vefat Etti

usta-sanatci-haldun-dormen-97-yasinda-vefat-etti

Usta SANATÇI Haldun Dormen, 97 yaşında HAYATINI KAYBETTİ

Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Dormen, uzun yıllar sahne sanatlarına katkıda bulundu. Hem oyuncu, hem yönetmen olarak pek çok projede yer aldı.

SANAT DÜNYASINA BÜYÜK KATKI

Haldun Dormen, Türk tiyatrosunda iz bırakan performanslarıyla tanınıyordu. Sanat hayatı boyunca birçok başarılı oyun sahneleyen Dormen, genç sanatçılara da ilham kaynağı oldu. Kendisinin sanata olan tutkusu, yıllar içerisindeki çalışmalarıyla da gözler önüne serildi.

UNUTULMAZ HATIRALAR

Dormen, hayattayken birçok ödüle layık görüldü. Düşündüren, güldüren ve duygulandıran eserleri, sanatseverlerin zihinlerinde yer edindi. Hem tiyatro sahnesindeki başarıları hem de müzikli oyunlardaki performanslarıyla hafızalarda iz bıraktı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’ın Ekonomi Açıklamaları Dikkat Çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda katılımcılara hitap etti.
Gündem

F-15 Savaş Uçakları Ürdün’e İndi: Uçak Gemisi Yolda

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'ya savaş uçakları ve bir uçak gemisi gönderdi. İlgili kaynaklar, Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri alternatifleri değerlendiğini aktardı.
Gündem

Kocaeli’nde Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı

Kocaeli Kartepe'de bir yolcu otobüsü şarampole devrildi; kazada birçok kişi yaralandı. İlk yardım, olay yerindeki vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.
Gündem

Kocaeli’nde Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada birçok kişi yaralanırken, ilk yardım vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.
Gündem

Beşiktaş Abraham İle Rekor Bonservisle Ayrılıyor

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor; Aston Villa, Tammy Abraham'ı transfer etti ve bonservis bedeli açıklandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.