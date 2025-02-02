UTTS Cihazı Maliyeti Hakkında Çarpıcı İddia

SON GÜN VE MALİYET TARTIŞMALARI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) geçiş sürecinde mükelleflerin Taşıt Tanıma Birimi (TTB) sipariş kaydı ve ödeme işlemleri için belirlediği son tarihi 31 Ocak Cuma olarak duyurmuştu. Ancak, sosyal medya platformlarında UTTS cihazının maliyeti üzerine farklı bir tartışma yaşanmaya başladı.

CIHAZ MALİYETİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Teknoloji firması CEO’su Ömer Ekinci, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, araçlara zorunlu olarak takılması gereken UTTS cihazının maliyeti hakkında bilgi verdi. Ekinci, “İçinde sadece bir RFID çipi var. Bizim işimiz bu olduğu için size maliyetini söyleyeyim. 5000 adet alırsanız birim 0.15 Dolar yani 5.5 TL” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, sosyal medyada çeşitli tartışmalara yol açtı ve maliyet ile ilgili fark nedenleri sorgulanmaya başladı. 2023 yılında yayımlanan “UTTS Uygulama Genel Tebliği” ile mükelleflerin araçlarına TTB takma zorunluluğu getirildi. Bunun yanı sıra, GİB’in düzenlemesi sayesinde mükelleflerin mağdur olmamaları amacıyla sisteme kayıt tarihleri güncellenmiş oldu. Mükelleflere ait tüm araçların, kayıtlara göre yarın gün sonuna kadar TTB sipariş kaydı ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Kayıt işlemi yapmayanlar için özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek. Sisteme kayıt yaptıran taşıt sahipleri, montaj işlemlerini 30 Nisan’a kadar tamamlayabilecek. Bu tarihten sonra UTTS’de düzenlenmeyen satış fişlerinin gider beyanında kullanılamayacağı belirtiliyor, böylece taşıt sahipleri vergi indiriminden faydalanamayacak. Süre içinde kayıt ve montaj işlemlerini tamamlamayan taşıt sahiplerine, mükellefiyet türlerine göre 7 bin ila 28 bin lira arasında usulsüzlük cezaları uygulanabilir. Ayrıca, taşıt tanıma okuyucu ve donanım kurulumlarını zamanında yaptırmayan akaryakıt istasyonları, her bir ihlal durumunda para cezası riski taşıyor.

TAŞIT SAYISI VE KAYIT DURUMU

Sisteme kayıtlı taşıt sayısı 2 milyonu aştı. TTB siparişi vermek üzere sisteme kayıt yaptıran ve ödemelerini gerçekleştiren taşıt sayısı bu rakama ulaştı. Ayrıca, yaklaşık 12 bin akaryakıt istasyonu, UTTS’ye dahil olabilmek için gerekli taşıt tanıma okuyucu ve donanım siparişi işlemlerini tamamladı. Taşıt Tanıma Birimi (TTB), taşıt tanıma sistemleri için araçların yakıt depolarına monte edilen elektronik cihazların birbirine bağlı adıdır.