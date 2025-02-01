UTTS Kaydı İçin Son Tarih Yaklaşıyor

NEDEN KAYIT YAPTIRMALISINIZ?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek ve vergi kayıplarını önlemek için uygulamaya konmuş kritik bir sistemdir. Bu çerçevede, araç sahiplerinin UTTS’ye kayıt yaptırması zorunlu hale gelmiştir. Kayıt için belirlenen son tarih ise 31 Ocak 2025’tir ve bu tarihe kadar kayıt olunması şarttır. Şu an geçiş süreci aktif bir şekilde sürmektedir ve bu süreçte 2 milyondan fazla taşıt sahibi kayıtlarını başarıyla tamamlamıştır.

AİLELER HANGİ ADIMLARI ATMALI?

Ayrıca, yaklaşık 12 bin akaryakıt istasyonu da UTTS’ye dahil olabilmek için gerekli hazırlıkları başlatmıştır. Araç sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, 31 Ocak 2025 tarihine kadar UTTS’ye kayıt işlemlerini tamamlamaları ve ödemelerini yapmaları kritik bir öneme sahiptir.

KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Araç sahipleri, UTTS’ye kayıt işlemlerini www.utts.gov.tr adresinden gerçekleştirebilirler. Kayıt sırasında, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi vermek suretiyle ödeme işlemleri de tamamlanmalıdır. UTTS’ ye kayıt süreci ve önemli tarihler, bu sistemin işleyişinin temelin oluşturur.