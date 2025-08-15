Uyku Boşanması, İlişki İçin Faydalıdır

UYKU BOŞANMASI NEDİR?

Son dönemlerde sağlıklı yaşam trendleri arasında ön plana çıkan “uyku boşanması”, çiftlerin daha kaliteli bir uyku elde etmek için yataklarını ayırmalarını ifade ediyor. 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre, uyku boşanması uygulayan çiftlerin yüzde 59’u hem uyku kalitelerinde hem de ilişkilerinde olumlu gelişmeler gözlemledi.

SAĞLIĞA KATKILARI NELERDİR?

Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Koylan, uyku boşanmasının kesintisiz ve derin uyku sağlayarak sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtiyor. “Horlama, dönüp durma veya farklı uyku saatleri gibi partner farklılıkları ortadan kalkar, uykular bölünmez.” diyen Koylan, uyku kalitesinin birçok sistem üzerinde etkili olduğunu ekliyor. “Kesintisiz ve kaliteli uyku, kalp-damar sağlığından bağışıklık sistemine, metabolizmadan zihinsel sağlığa kadar pek çok sistemi olumlu etkiler.” Ayrıca, ayrı uyumanın kişisel alan yaratarak çiftler arasında huzuru artırdığına da dikkat çekiyor.

İLİŞKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İyi bir uyku, sabah dinç bir şekilde uyanmayı sağlar ve günün enerjik geçmesine yardımcı olur. “Uykusuzluk kaynaklı küçük tartışmalar azalır, ilişkideki gerginlik düşer.” ifadesiyle uyku boşanmasının ilişkiler üzerindeki etkilerini vurguluyor. Günümüzün değişen uyku alışkanlıklarına uyum sağlamanın yanı sıra, uyku boşanması hem bireysel hem de çiftlerin sağlığını koruma konusunda tercih edilen bir yöntem haline geliyor.