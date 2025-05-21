Ekonomi

Uyuşmazlık Başvurularında Parasal Sınırlar Artırıldı

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PARASAL SINIRLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK), Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan uyuşmazlık başvurularına yönelik parasal sınırları artırdı. Bu karara dair tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

HAKEM KARARINDA ALT SINIR YÜKSELTİLDİ

Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan uyuşmazlık başvurusunda, hakem kararının kesin kabul edildiği tutarın alt sınırı, 15 bin liradan 28 bin liraya çıkarıldı.

TEMYİZ ÜST SINIRI GÜNCELLENDİ

Uyuşmazlıklarla ilgili olarak, hakem kararlarına itirazda bulunulabilmesi için temyiz üst sınırı 238 bin 730 liradan 300 bin liraya yükseltildi.

ZORUNLU HEYET TEŞEKKÜLÜ ÜST SINIRI ARTTI

Zorunlu heyet teşekkülüne dair uyuşmazlık başvurularında üst sınır da 50 bin liradan 96 bin liraya yükseltildi.

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