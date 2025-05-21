Uyuşmazlık Başvurularının Sınırları Artırıldı

SİGORTACILIK DÜZENLEMELERİ YENİDEN GÜNCELLENDİ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK), Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan uyuşmazlık başvurularında parasal limitleri artırdı. Bu ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’nin güncel sayısında yayımlandı.

HAKEM KARARININ ALT SINIRI YÜKSELDİ

Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan uyuşmazlık başvurusunda, hakem kararının kesin kabul edilen tutarının alt sınırı 15 bin liradan 28 bin liraya yükseltildi.

TEMYİZ İÇİN BELİRLENEN ÜST SINIR ARTIRILDI

Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan uyuşmazlıklar ile ilgili, itiraz sonucunda verilecek hakem kararları için temyize gidilebilme tutarının üst sınırı 238 bin 730 liradan 300 bin liraya çıkarıldı.

ZORUNLU HEYET TEŞEKKÜLÜNDE ÜST SINIR GÜNCELLENDİ

Uyuşmazlık başvurularında zorunlu heyet teşekkülüne dair belirlenen üst sınır ise 50 bin liradan 96 bin liraya yükseltildi.