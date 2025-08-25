Gündem

Uyuşturucu İle Ağır Suç Gözaltı

uyusturucu-ile-agir-suc-gozalti

OPERASYONUN DETAYLARI

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Karaçam Mahallesi’nde yaşayan 56 yaşındaki Alptekin Ö.’nün uyuşturucu madde piyasasına süreceği bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, şüphelinin evinde ve serasında arama yaptı.

UYUŞTURUCU YETİŞTİRİYORDU

6 ay süren teknik ve fiziki takiplerin ardından yapılan operasyonda 5 bin 126 kök Hint keneviri, 25 kilogram kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, tarihi eser niteliği bulunan 2 obje, 1 adet G3 mermisi, 2 cep telefonu, 122 av fişeği kapsülü ve 1,5 kilogram barut ele geçirildi.

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Gözaltına alınan Alptekin Ö. ile birlikte eşi 52 yaşındaki Adile Ö. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocukları 33 yaşındaki B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

