Uyuşturucu Operasyonu: 3 Milyon Hap Ele Geçirildi

Uyuşturucu İle Mücadele Devam Ediyor

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ve Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunu duyurdu. Bu operasyon sırasında, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin ikametlerinde toplam 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu Tacirlerine Karşı Tüm Güçle Mücadele

Bakan Yerlikaya, paylaşımında “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.” şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklama, uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın vurgulandığı önemli bir mesaj niteliği taşıyor.