Uyuşturucu Operasyonu: 3 Milyon Hap Ele Geçirildi

Uyuşturucu İle Mücadele Devam Ediyor

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli’nin Gebze ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları hakkında bilgi verdi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti ile ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde toplamda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.

Operasyonda Gözaltılar Gerçekleşti

Yerlikaya, bu operasyon kapsamında 9 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, gerçekleştirdiği paylaşımında “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.” diyerek konunun önemine dikkat çekti.