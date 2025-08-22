Gündem

Uyuşturucu Operasyonu: 3 Milyon Hap Ele Geçirildi

uyusturucu-operasyonu-3-milyon-hap-ele-gecirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunu duyurdu. Bu operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin evlerinde toplamda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesi bulundu.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bakan, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu açıklamalar, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın sürdüğünü ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kamu Hastanelerinde Ameliyatlar Başlıyor

Kamu hastanelerinde, akşamları ve hafta sonları ameliyat yapılması için Sağlık Bakanlığı'ndan talimat geldi. Hastanelerin bu doğrultuda planlama yapmaları bekleniyor.
Dünya

İsrail Verileri Açıklandı: Gazze’deki Sivil Oranı Yüksek

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze'de hayatını kaybeden 53 bin Filistinlinin sadece 8 bin 900’ü savaşçı. Uzmanlara göre, %83'lük sivil ölüm oranı ciddi bir katliamı işaret ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.