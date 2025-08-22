Uyuşturucu Operasyonu: 3 Milyon Hap Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunu duyurdu. Bu operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin evlerinde toplamda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesi bulundu.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bakan, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu açıklamalar, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın sürdüğünü ortaya koyuyor.