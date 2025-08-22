Uyuşturucu Operasyonu: 3 Milyon Hap Ele Geçirildi

Uyuşturucuyla Mücadele Devam Ediyor

İKİ İLÇEDE OPERASYON YAPILDI

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli’nin Gebze ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu operasyon sırasında, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin evlerinden 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, düzenlenen operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.” şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklama, uyuşturucu ile mücadelenin ne denli önemli olduğunu vurguluyor.