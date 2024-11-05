“Uzak Şehir’in Afişi Yayınlandı”

YENİ DİZİ UZAK ŞEHİR KANAL D’DE BAŞLIYOR

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı ve Ahmet Katıksız’ın yönettiği yeni dizi Uzak Şehir, 11 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Mardin’in tarihi atmosferinde çekimleri süren dizinin toplu afişi, ana mekânlardan biri olan Albora Konağı’nın bahçesinde çekilmiş durumda. Afişte, konakta yaşayan Albora ailesinin üyeleri Cihan, Sadakat, Kaya, Nare, Alya ve oğlunun yanı sıra ailenin düşmanı Baybarslar’ın oğlu Demir ile ailenin çatırtılı ilişkiler içinde olduğu amcaları Ecmel ve Şahin Albora da yer alıyor.

ÖNEMLİ İSİMLERİ BİR ARADA SUNUYOR

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda, Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi birçok önemli isim yer alıyor.

Alya Albora’NIN ZOR GÜNLERİ

Heyecanla beklenen dizide, Alya Albora, geçirdiği zor günlerin ardından vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere cenazesi ve beş yaşındaki oğlu ile Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına geri döner. Ancak bu dönüşün ailenin geçmişi ile bir çıkışı bulunmuyor. Albora ailesinin lideri Cihan Albora, Alya’nın çırpınışlarına kayıtsız kalmaz, ancak çocuğunu alıp gitmesine de izin vermez. Geçmişte saklanan karanlık sırlar ve bölgenin gerçekleri ile yüzleşmek zorunda kalan Alya Albora, kendisini kocasının ailesi ile büyük bir savaş içinde bulur.