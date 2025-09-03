Uzak Şehir Yeni Sezonda Olmayacak

DİZİ SEZON FİNALE GELDİ

Kanal D’nin popüler yapımlarından olan Uzak Şehir, sezon finaliyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizi, başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın bulunduğu etkileyici bir hikaye sunuyor. Şimdi ise ikinci sezon hazırlıkları hızlandı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan dizide bir oyuncu değişikliği meydana geldi. Son gelen haberlere göre, dizinin “Ümmü” karakterini canlandıran Zeynep Kankonde, ailevi sebeplerden dolayı projeden ayrıldı. Yeni sezonda bu rolü başarılı oyuncu Banu Fotocan üstlenecek.