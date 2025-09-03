Gündem

Uzak Şehir Yeni Sezonda Olmayacak

uzak-sehir-yeni-sezonda-olmayacak

DİZİ SEZON FİNALE GELDİ

Kanal D’nin popüler yapımlarından olan Uzak Şehir, sezon finaliyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizi, başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın bulunduğu etkileyici bir hikaye sunuyor. Şimdi ise ikinci sezon hazırlıkları hızlandı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan dizide bir oyuncu değişikliği meydana geldi. Son gelen haberlere göre, dizinin “Ümmü” karakterini canlandıran Zeynep Kankonde, ailevi sebeplerden dolayı projeden ayrıldı. Yeni sezonda bu rolü başarılı oyuncu Banu Fotocan üstlenecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu’ya sessiz kalamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılışında İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayarak, "Netanyahu'nun zulmüne sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.
Gündem

CHP İstanbul Kongresi İptal Edildi!

CHP İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük iddialarıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.