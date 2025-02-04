Uzak Şehir Zirveyi Bırakmıyor: Alya’nın Kararı Ne Olacak?

UZAK ŞEHİR YİNE REKOR KIRDI

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, yeni bölümüyle büyük bir etki yarattı. Sadakat’in yıllardır gizli tuttuğu sırrı Cihan’a açıklayarak “Boran’ın babası Ecmel” dediği anlar izleyicileri şaşırttı. Alya ve Cihan’ın giderek yakınlaştığı bölümün sonunda pasaport kontrol kapısında gitmekle kalmak arasında kalan Alya’nın alacağı karar ise merak uyandırdı. Her sahnesi heyecanla izlenen dizi, reytinglerdeki zirve konumunu korumayı başardı. Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba’nın düğün sahnesinde saz çalıp türkü söylemesi ise dizinin sürprizi olarak öne çıktı.

REYTİNGLERDE İLK SIRADA

AyNA Yapım imzalı, temposu yüksek bir bölümle ekrana gelen dizi, yine kendi rekorunu kırarak toplam izleyici grubunda 14,63 reyting, 35,53 izlenme payı; AB kategorisinde ise 10,67 reyting ve 28,79 izlenme payı elde etti. 20+ABC1 grubunda ise 14,53 reyting ve yüzde 33,50 izlenme payıyla tüm kategorilerde birinci oldu. Sosyal medyada ise #UzakŞehir etiketi saatlerce TT listesinde yer bulurken, Cihan’ın türkü söyleyip saz çaldığı sahneler sosyal medyayı adeta salladı.

CİHAN GERÇEĞİ ÖĞRENİYOR

Sadakat, Cihan’a “Boran’ın babası Ecmel” diyerek içinde sakladığı sırrı açıkladığında, Cihan bu sır ve doğurabileceği sonuçlar arasında sıkışıp kaldı. Ecmel’in annesine yaptıklarını öğrenen Cihan, Ecmel’e karşı duyduğu nefretin arttığını hissetti. Albora konağının kapısına dayanan Şahin, Sadakat’e hesap sormak istedi. “Babamı hasta yatağında öldürmek istedi” diye bağıran Şahin’e annesinden gerçekleri öğrenen Cihan silah doğrultarak “Ecmel’i öldürmediğime pişmanım” dedi.

KAYA, CİHAN’IN YARDIMIYLA HAPİSTEN ÇIKTI

Zerrin’in ifadesini Kaya’nın aleyhine değiştirmesi üzerine Sadakat’in gösterdiği tepki, mahkeme salonunda gerilimi artırdı. Cihan, son anda elindeki delil niteliğindeki önemli görüntülerle Kaya’nın serbest kalmasını sağladı. Kaya’nın konağa dönmesiyle herkes büyük bir mutluluk yaşadı ancak Kaya, annesiyle Ecmel konusundan dolayı tartıştı.

DUYGU DOLU ANLAR

Cihan, Sadakat’in Zeynep’i evine göndermek istemesine rağmen Zeynep’in ve bebeğinin babasının ailesini konağa çağırdı. İki genci ayırmamaları için aileleri ikna eden Cihan, onlara Diyarbakır’da düğün sözü verdi. Alya, Zeynep’in düğününü kaçma fırsatı olarak görüp planlar yaptı. Cihan, Alya ve Cihan Deniz birlikte Diyarbakır’a düğüne gittiler. Nikah şahidi olan ikili birlikte halay çekip eğlenceli vakit geçirdi. Cihan’ın Deniz’le dans ettiğini gören Alya, Cihan’a karşı duygularının değiştiğini hissetti. Alya, Deniz’i uyutma bahanesiyle yukarı çıktığında Cihan’ın ‘ihtiyar’la saz çalıp türkü söylemesi diziye damga vurdu.

ALYA, DUYGULARINDAN KAÇABİLECEK Mİ?

Dizinin finalinde Alya, Cihan Deniz ile havalimanına doğru yol alırken, Cihan da onları takip etti. Pasaport kontrolü esnasında duraksayan Alya’yı hüzünlü gözlerle izleyen Cihan, Alya’nın gidip gitmeyeceğini merakla bekledi.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönettiği Uzak Şehir’de Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun gibi isimler yer alıyor. Uzak Şehir, her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de ekranlara geliyor.