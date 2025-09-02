“Uzaklaştırılan Özgür Çelik’ten İlk Açıklama”

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMA AÇIKLAMALARI

Görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, olağanüstü gerçekleştirilen toplantı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, “Parti MYK’mız toplanıyor an itibariyle. Biz de üyelerimizle yönetimimizle birazdan açıklanan kararla ilgili toplantı gerçekleştireceğiz.” diyerek toplantının önemini vurguladı. Alınan kararın, “CHP’nin iktidar yürüyüşünü durdurma çabasıdır” olduğunu belirten Çelik, ayrıca Özgür Özel hakkında açılan soruşturma ve fezlekeleri de gündeme getirdi. İmamoğlu ve belediye başkanlarının zindanda cezalandırıldığını ifade eden Çelik, “Bu uygulamalarla bizi durduramadılar. Tüm hukuksuzluklarla bizi durdurmaya çalışıyorlar. Mücadelemize devam edeceğiz. Burası baba ocağı ve halktır.” şeklinde konuştu.

İLETİŞİM SORUNU VE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Çelik, bu konuya ilişkin X üzerinden de bir değerlendirme yaptı. Değerli yol arkadaşlarıyla paylaştığı mesajda, “Telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum.” şeklinde ifadeler kullanarak iletişim sorununa dikkat çekti. Çelik, “Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz” diyerek partinin asıl değerlerinin altını çizdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına ve geçici yönetim kurulunun atanmasına karar verdi. Bu gelişme, partideki mevcut durumu daha da çetrefilli hale getiriyor.