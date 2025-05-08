Uzaklaştırma Kararı: Kahveci İki Ay Yasak!

BOŞANMA SÜRECİ ARDINDAN YENİDAVRANIŞLAR

Nihat Kahveci’nin 2014 yılında boşandığı eski eşi Pınar Kaşgören, eşinin çocuklarına hakaret ettiği iddiasıyla uzaklaştırma kararı için başvurdu. Kaşgören’in avukatı aracılığıyla Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne iletilen dilekçede, Kahveci’nin çocuklarına gönderdiği mesajlarda “Salaksın”, “Saygısız”, “Paracı”, “Hadsiz”, “Yalancı”, “Allah seni çarpacak”, “Biraz inancın varsa cehenneme gidersin”, “Paracı evlat”, “Annesi kılıklı yalancı” gibi ifadeleri kullandığı ifade edildi. Mesajların ardından çocukların artan sözlü şiddet sebebiyle babalarından korktukları, çocukların babalarıyla görüşmek istemedikleri gibi detaylar da dilekçede yer aldı.

GÜVENLİK ENDİŞESİ VE UZAKLAŞTIRMA KARARI

Dilekçede, çocukların babalarının yanında kendilerini güvende hissetmedikleri ve fiziksel şiddete maruz kalacaklarını düşündükleri kaydedildi. Uzaklaştırma talebini değerlendiren İstanbul Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ kapsamında, Kahveci’nin eski eşi Pınar Kaşgören ve çocuklarına 2 ay boyunca 500 metreden fazla yaklaşmamasına hükmetti. Ayrıca, Kahveci’nin bu süre zarfında iletişim kurması da yasaklandı.

UZAKLAŞTIRMA KARARININ İHLALİ SONUCU CEZA

Verilen kararda, Nihat Kahveci’nin uzaklaştırma kararını ihlal etmesi halinde 3 ila 10 gün arasında hapis cezası alacağı, eğer karar tekrar ihlal edilirse bu sürenin 15 günden 30 güne kadar uzatılacağı belirtildi. Beşiktaş forması da giymiş olan Nihat Kahveci, 2018 yılında manken Fulya Sever ile evlenmişti.