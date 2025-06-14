Uzay İstasyonu Sızıntı Sorunları Nedeniyle Erteleniyor

UZAY UÇUŞU SÜRESİZ ERTELENDİ

Hindistan, Polonya ve Macaristan, uzun yıllardan sonra ilk astronotlarını göndereceği kiralık uzay uçuşunu, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşanan sızıntı endişeleri nedeniyle süresiz erteledi.

RUS SEGMENTİNDE SIZINTI TESPİTİ

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gerçekleştirilmesi planlanan Axiom Mission 4’ün, Rus segmentindeki kabin basıncını izlemek amacıyla ertelendiğini açıkladı. Ajans, istasyondaki yedi astronotun güvende olduğunu ve diğer operasyonların etkilenmeyeceğini belirtti. Roscosmos ise, istasyonun Rusya’daki sızıntının onarıldığını dile getirdi. Bununla birlikte, yeni bir fırlatma tarihi henüz netlik kazanmadı.

GEÇMİŞTE DE ERTELENMİŞTİ

Axiom Space tarafından düzenlenen bu görevde, SpaceX’in dört özel astronotu Florida’daki Cape Canaveral üssünden uzaya göndermesi bekleniyordu. Ancak olumsuz hava koşulları ve roketle ilgili yaşanan teknik sorunlar nedeniyle görev daha önce de ertelenmişti. Söz konusu aksaklıklardan sonra, ISS’teki basınç sızıntısı sorunları gündeme geldi.

BASINÇ ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR

Rus segmentinde görevli üç kozmonot, 2000 yılında fırlatılan eski Zvezda modülünün iç duvarlarını ve bağlantı tünelini inceledi. Bu incelemeler sonucunda bazı bölgeler kapatıldı ve sızıntı oranı ölçüldü. NASA, bu müdahalenin etkisiyle segmentin artık istenilen basıncı koruduğunu kaydetti.

HİNDİSTAN’IN İLK ASTRONOTU OLMA YOLUNDA

Hindistan Hava Kuvvetleri pilotu Shubhanshu Shukla, bu görevde yer alıyor. Shukla, Hindistan’ın 2027’de planlanan Gaganyaan görevi için seçilen dört astronot adayından biri. Eğer görev gerçekleştirilirse, Hindistan Astronot Kolordusu’ndan ISS’ye gidecek ilk kişi olarak tarihe geçecek.

BEŞ YILDIR DEVAM EDEN PROBLEMLER

NASA’nın denetim ofisine göre, Rus segmentinde beş yılı aşkın süredir süren çatlaklar ve hava sızıntıları “önemli bir güvenlik riski” oluşturuyor. NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu 2030’a kadar faaliyette tutmayı planlıyor. Sonrasında ise özel şirketlerin uzay istasyonları bu görevi üstlenmeyi hedefliyor. Axiom Space de bu alanda öncü firmalardan biri olarak dikkat çekiyor.

ELON MUSK’TAN SKANDAL AÇIKLAMALAR

Diğer taraftan SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımında, uzay istasyonunun iki yıl içinde emekliye ayrılması gerektiğini savundu. “ISS’nin bazı parçaları çok yaşlandı ve bu risk zamanla artıyor” diyen Musk, SpaceX’in bu görevlerden milyarlar kazansa da istasyonun yörüngeden çıkarılmasının daha doğru olacağını belirtti.