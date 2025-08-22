Uzman Açıklama Yaptı: Hafta Sonu Kavrulacağız!

HAFTA SONU SICAK HAVA DALGASI BEKLENTİSİ

Yurt genelinde sıcaklıklar, hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ankara’da sıcaklıkların 33 ila 34, İstanbul’da 30 ila 32 ve İzmir’de ise 34 ila 37 dereceler arasında olması öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre, kavurucu sıcaklar geliyor. Ancak pazar gününden itibaren bazı illerde sağanak yağış bekleniyor.

SICAK HAVA BİR HAFTA DAHA DEVAM EDECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumuna dair bilgiler paylaştı. Çelik, yurt genelinde yağışsız ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bir hafta daha devam edeceğini belirtti. Yağışlı havanın sadece Karadeniz kıyı kesimlerinde görüleceğine dikkat çeken Çelik, “Onun dışında iç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların artacağı ön görülüyor. “Sıcaklıklar yurt genelinde cumartesi günü 1 ila 2 derece daha artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak ve önümüzdeki 4-5 gün boyunca bu şekilde seyredecek.”

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER VE UYARILAR

Cumartesi günü için yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, “Pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri gözlenecek.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, iç ve güney bölgelerde yağış beklentisi bulunmadığını belirtti. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, pazar günü Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinde sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi günü ise, Samsun, Düzce, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Meteoroloji, vatandaşları etkili olacağı tahmin edilen yağışlarda sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

GÜN ÜZERİNDEN BEKLENEN SICAKLIKLAR

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde tahmin ediliyor:

– Ankara: Az bulutlu ve açık 34

– İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

– İzmir: Az bulutlu ve açık 37

– Adana: Az bulutlu ve açık 37

– Antalya: Az bulutlu ve açık 34

– Samsun: Parçalı ve az bulutlu 32

– Trabzon: Parçalı bulutlu 29

– Erzurum: Az bulutlu ve açık 30

– Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40