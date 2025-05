Uzman, ‘Marmara Depremi’ni Analiz Etti!

DEPREM ENDİŞESİ VE UZMAN UYARILARI

Son dönemlerde megakentte meydana gelen 6,2’lik deprem, halkta büyük bir endişe yaratırken, uzmanlardan da sürekli uyarılar gelmeye devam ediyor. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul ve Erzurum şubelerinin düzenlediği 11’inci Ulusal Beton Kongresi, Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlamış durumda. Kongrenin ilk gününde protokol konuşmaları yapılırken, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, betonun güvenli yapı üretimindeki kritik rolü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Suna, “Marmara depremleri nitelikli betonun önemini acı bir tecrübeyle göstermiş olsa da onun öneminin yeteri kadar kavrandığını söyleyebilir miyiz?” diyerek, Türkiye’nin yüzde 93’ünün deprem tehdidi altında olduğuna dikkat çekti.

BETON VE GÜVENLİ YAPI STOKU

Uzman Suna, Türkiye’deki yapı stokunun güvenli olmadığına işaret ederek, “Ne acıdır ki sıklıkla orta ve büyük ölçekli bir deprem meydana gelen Türkiye’de hala her depremde benzer sonuçlar ortaya çıkmaktadır” dedi. Suna, meydana gelen depremlerin can ve mal kayıplarını, deprem büyüklüğünden bağımsız şekilde etkilediğine dikkat çekti. Bu nedenle, yapı stokunun güvenli ve uzun ömürlü olmasının şart olduğunu belirten Suna, depreme direnci belirsiz yapıların bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. “Fakat bu yapılırken yapı stokuna yeni riskli yapıların eklenmemesi gerekir” diyerek, hazır betonun inşaat kalitesini artırdığına ve kalite güvence sistemlerinin yeterince işletilmediğine dikkat çekti.

YARGI SÜREÇLERİ VE HUKUKSAL SORUNLAR

Kahramanmaraş depremlerine ilişkin yargı süreçleri üzerinden de değerlendirmelerde bulunan Nusret Suna, “TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak sürecin başından beri yıkımda sorumluluğu bulunan herkesin yargı önüne çıkarılması gerektiğini söylüyoruz” ifadesini kullandı. Adil bir yargılama sonucunda gerçek sorumluların belirlenmesinin şart olduğunun altını çizen Suna, belirli meslek gruplarının “günah keçisi” ilan edildiğine dikkat çekti. Yargı süreçlerinde kullanılan bilirkişi raporlarına dair eleştirilerde bulunan Suna, yıkılmış binalardan alınan karot örnekleriyle yapılan analizlerin yanıltıcı olabileceğini belirtti. “Bu nedenle uzmanların etik ve bilimsel sorumluluğu vardır” dedi.

KONGRE DETAYLARI VE BİLDİRİLER

Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı kongrede toplamda 21 oturum gerçekleştirilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden akademisyenlerin de yer aldığı çok sayıda bilim insanı, kongrede 71 farklı bildiri sunma fırsatı bulacak. 2 gün sürecek olan kongre, eğitim oturumu ile sonlanacak.