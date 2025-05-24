Uzmanlar Uyardı: Gençlerde Kanser Artıyor

KANSESTE YAŞ GİRESİ ARTMAKTADIR

Kanser, uzun süre boyunca sadece ileri yaştaki bireylerin hastalığı olarak değerlendirilmekteydi. Ancak güncel veriler, bu görüşün artık eski bir algı olduğunu ortaya koyuyor. Medipol Sağlık Grubu Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Melih Şimşek, özellikle 50 yaş altındaki kişilerde bazı kanser türlerinde ciddi artışlar yaşandığını belirtmekte. Meme, testis, kolorektal ve pankreas kanseri gibi türler, genç yaş grubunda daha sık teşhis edilmeye başlandı.

ABD merkezli veriler, son 10 yıl içinde bu kanser türlerinin görülme sıklığında belirgin bir yükseliş olduğunu gösteriyor. Bu artışın sebepleri arasında çevresel faktörlerin yanı sıra, gelişen tarama teknolojileri de önemli bir yer tutuyor. Doç. Dr. Şimşek, “Artık mamografi yaşı 40’a, kolon kanseri taraması ise 45’e çekildi. Bu testlerin yaygınlaşması sayesinde daha erken tanı koyabiliyoruz. Hatta acil servislerde yapılan tesadüfi görüntülemelerde bile kanser saptanabiliyor” şeklinde konuştu.

Beslenme alışkanlıklarının da dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu vurgulayan Şimşek, batı tipi beslenme ve obezitenin, gençler arasında kanser riskini artırdığını ifade etti. Ayrıca, ailesinde kanser öyküsü bulunan bireylerin daha erken yaşlarda düzenli kontroller yapması gerektiğini belirtti. Sigara kullanımının özellikle akciğer kanseri riskini artırdığını hatırlatan Şimşek, düşük doz radyasyon ile yapılan erken taramaların önemine değindi ve şu ifadeleri kullandı: “Bugün aldığınız bir önlem, belki de hayatınızı kurtarabilir.”