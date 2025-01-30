Uzmanlardan 2025 Altın Tahminleri ve Yorumlar

ALTIN FİYATLARINDA YENİ YÜKSELİŞ

Altın fiyatları son dönemlerde yeniden artış göstermeye başladı. Bu durum, altın yatırımcılarının dikkatini çekiyor ve uzmanların yıl sonu altın tahminleri de merak konusu haline geliyor. Uzmanlar tarafından yürütülen bir değerlendirmede, altının ons fiyatının 2025 yılında 3 bin doları geçme ihtimali üzerinde duruluyor. Altının yıl içerisindeki seyri, yatırımcılar için ciddi bir merak konusu olurken, Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, canlı yayında yaptığı açıklamada, altının genel olarak uzun vadeli trendinin yükseliş yönünde olduğunu aktardı. 3 bin dolar seviyesinin yıl sonundan önce de geçilebileceğini, hatta bu seviyenin üzerine çıktıktan sonra geri çekilme yaşanabileceğini ifade etti.

FAİZLER VE JEOPOLİTİK GELİŞMELERİN ETKİSİ

Yıldırım, altın fiyatlarındaki dalgalanmaları göz önünde bulundurarak, yıl sonu için kesin bir fiyat vermenin zor olduğunu, ancak genel algının altının yükseliş yönünde olduğunu vurguladı. Altın fiyatlarını etkileyen çeşitli faktörlere de değinen Yıldırım, Amerika’da faizlerin düşmesinin, geniş maliye politikalarının uygulanmasının ve doların kısmen değerlenmesinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti. Ayrıca jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti. Ortadoğu’da ateşkes sağlanması ya da Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi gibi durumların altın fiyatlarını yatıştırabileceğini, ancak dünya ekonomisindeki belirsizlikler ve siyasi istikrarsızlıkların altın fiyatlarını güçlendirebileceğini açıkladı.

KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELERİN ETKİSİ

Canlı yayında Troy kıymetli maden tarafından yapılan bir değerlendirme de gündeme geldi. Bu değerlendirmeye göre, altının ons fiyatının 2025 yılında 3 bin doları aşacağı öngörülüyor. Abdurrahman Yıldırım, bu tahmini değerlendirirken, hem tarihi hem de fiyat vermenin zorluğuna dikkat çekti, ancak altının yönünün yukarı yönlü olduğunu ve 3 bin doların yıl sonunu beklemeden de geçilebileceğini ifade etti. Yapılan açıklamalara göre, altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmelerden ve jeopolitik risklerden etkilenmeye devam edecek. Uzmanlar, altının uzun vadeli trendinin yükseliş yönünde seyrettiğini belirtirken, kısa vadeli dalgalanmaların da yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle, altın yatırımcılarının piyasayı yakından takip etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

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