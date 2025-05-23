Gündem

Uzmanlardan Maske Uyarısı Geldi

uzmanlardan-maske-uyarisi-geldi

İSTANBUL’DA BAHAR HAVALARI SÜRÜYOR

İstanbul ve birçok şehir, bahar havasının tadını çıkartıyor. Ancak, sıcak havaların yerini yağmura bırakacağı yeni haftada uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Uzmanlar, bahar günlerinde polen alerjisi çeken bireylerin maske takmasının şart olduğunu vurguladı. Yapılan değerlendirmelere göre, havada bulunan polenler alerjisi olan birçok insanı da olumsuz etkileyebiliyor.

HAFTAYA YAĞMURLA GİRİŞ

İstanbul, Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerine yoğun çöl tozunun gireceği önümüzdeki haftada, kısa süreli sağanak yağışların da olacağı tahmin ediliyor. Çorum, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Kars ve Ardahan gibi yerlerde pazar günü sağanak geçişleri bekleniyor. Aşırı sıcakların ardından Marmara ve Ege’nin kuzeyinde gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. İstanbul, yeni haftaya yağmurla giriş yapacak ve kentte önümüzdeki günler boyunca yağışlı hava hâkim olacak. Sıcaklıklar ise mayıs ayının ortalama seviyelerine inecek.

ÖNEMLİ

Gündem

1,4 Milyon Suriyeli Evine Döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Beşar Esad rejiminin 2024'te devrilmesinin ardından Suriye'de 1,4 milyon Suriyelinin geri döndüğünü açıkladı.
Gündem

İstanbul’a Dikkat: Uzmanlardan Maske Uyarısı

İstanbul'da pazar günü aşırı sıcaklar ve yağmur bekleniyor. Polen alerjisi olanlar için maske takılması önerildi. Halkın dikkatli olması çağrısı yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.